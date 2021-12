نادال يعلن مشاركته في بطولة استراليا المفتوحة

2021/12/31 | 14:44 - المصدر: قناة التغيير

وصل النجم الاسباني رافايل نادال، اليوم الجمعة، الى ملبورن استعداد لخوض غمار بطولة استراليا المفتوحة في كرة المضرب، اولى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام بعد تعافيه من الاصابة بفيروس كورونا.

ونشر نادال صورة له على حسابه على انستغرام مرفقا اياها بعبارة “لا تقولوا لأحد، لكني هنا”.

🤫 Don’t tell anyone…… here I am 😉 pic.twitter.com/x1F2BJnH3y

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 31, 2021

وكان نادال المتوج بطلا في استراليا مرة واحدة عام 2009، اصيب بفيروس كورونا بعد خوضه مباراة استعراضية في ابو ظبي قبل اسبوعين، وقد اشار انه عانى “من لحظات غير جيدة”.

لم يكن نادال الوحيد الذي اصيب بفيروس كورونا بعد مشاركته في ابو ظبي، بل ايضا الروسي اندريه روبليف المصنف خامسا عالميا، السويسرية بيليندا بنتشيتش بطلة اولمبياد طوكيو.



كما اصيب البريطانية ايما رادوكانو بطلة فلاشينغ ميدوز بالفيروس ايضا قبل ذلك.

ويشكل وصول نادال دفعة كبيرة لمنظمي البطولة الاسترالية التي تنطلق في 17 من الشهر المقبل وتستمر حتى 30 منه.

وتغيب اسماء كبيرة عن البطولة الاسترالية بداعي الاصابة او الاصابة بفيروس كورنا على غرار السويسري روجيه فيدرر والاميركية سيرنيا وليامس بالاضافة الى النمسوي دومينيك تييم.

المصدر: AFP

