وزير الداخلية يستدعي قائد شرطة بابل للتحقيق

2021/12/31 | 14:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استدعى وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، قائد شرطة بابل على خلفية مجزرة جبلة في محافظة بابل.

وقال مصدر أمني إن وزير الداخلية عثمان الغانمي، استدعى قائد شرطة بابل على خلفية مجزرة جبلة في محافظة بابل.

واضاف المصدر إن “الغانمي استدعى قائد شرطة محافظة بابل للتحقيق معه في حادثة جبلة التي راح ضحيتها نحو 20 شخصا”.

وأشار إلى أن “استدعاء وزير الداخلية، شمل مجموعة منتسبين وضباط”.

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