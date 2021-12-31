نجم السيتي يتعرض لاعتداء وحشي

2021/12/31 | 14:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض مدافع مانشستر سيتي الانكليزي، البرتغالي الدولي جواو كانسيلو ، للإصابة بجروح في وجهه لدى محاولته التصدي لعصابة من اللصوص “حاولوا إيذاء” عائلته في منزله كما اعلن اللاعب نفسه.

ونشر كانسيلو صورة على موقع إنستغرام أظهرت جرحا عميقا فوق عينه اليمنى وكشف “للأسف تعرضت اليوم للاعتداء من قبل أربعة جبناء قاموا بإيذائي وحاولوا إيذاء عائلتي”.



“عندما تُظهر مقاومة ما، هذا ما يحصل.



لقد تمكنوا من أخذ كل مجوهراتي وتركوا وجهي في هذه الحالة”.

وأضاف “لا أعرف كيف يوجد أناس بهذا القدر من الحقارة.



أهم شيء بالنسبة لي هو عائلتي ولحسن الحظ فهم جميعا بخير”.

وكشف “بعد عقبات كثيرة واجهتها في حياتي، هذه مجرد واحدة أخرى سأتغلب عليها بحزم وقوة كما كانت الحال دائما”، في اشارة الى وفاة والدته في حادث سير كان برفقتها في السيارة.

في المقابل اصدر مانشستر سيتي بيانا شجب بها هذه الحادثة وقال “نشعر بالصدمة والذهول لتعرض جواو كانسيلو وعائلته لعملية سطو على منزلهم هذا المساء (الخميس) تعرض خلالها جواو أيضا للاعتداء.

وختم البيان “نحن نساند جواو وعائلته وهو يقوم بمساعدة الشرطة التي تقوم بتحقيقاتها في هذا الأمر الخطير للغاية”.

المصدر: AFP

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