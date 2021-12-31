الافراج عن مراسلتي قناة سعودية في الخرطوم

2021/12/31 | 14:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفرجت السلطات السودانية عن مراسلتي قناة الشرق السعودية في السودان بعد ساعات من احتجازهما في مكتب القناة الخميس في الخرطوم، حيث قتل أربعة متظاهرين بالرصاص في التظاهرات المناهضة للجيش، وفق بيان للقناة.

وأكد بيان للقناة في ساعة متأخرة من مساء الخميس أن “السلطات السودانية أفرجت عن الزميلتين مها التلب وسالي عثمان، بعد أن احتجزهما جهاز الأمن لساعات داخل مكتب الشرق”.

وهاجمت قوات الأمن أمس الخميس كذلك مكتب قناتي العربية والحدث السعوديتين في الخرطوم، وفق ما أعلنت القناتان اللتان أكدتا بعدها، أن المتحدث باسم الشرطة السودانية وصف الاعتداء على المكتب بـ “عمل فردي مشين” مؤكداً قرب “التحقيق فيه”.

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