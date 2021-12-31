لافروف: ناتو يحول أوكرانيا إلى قاعدة عسكرية ضد روسيا

2021/12/31 | 14:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، سياسة دول حلف شمال الأطلسي ناتو، مشيراً إلى أنها تحول أوكرانيا بشكل ممنهج إلى قاعدة عسكرية ضد بلاده.

وقال لافروف في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء اليوم، إن دول الحلف تبني قواعد في أوكرانيا، وتستخدم أراضيها في مناورات عسكرية على مدار العام.



وأضاف “أجرت دول ناتو في 2021، 7 مناورات عسكرية على الأراضي الأوكرانية، ونتوقع زيادتها في 2022 إلى 10، وفقاً للقانون الذي أقره البرلمان الأوكراني”.

وأشار الوزير إلى أن عدد العسكريين الأوكرانيين والغربيين المشاركين في هذه التدريبات سيتضاعف تقريباً مقارنة مع 2021، ليصل إلى 64 ألفاً.

وأكد لافروف، أن “هذه التدريبات مرتبطة بمفهوم واحد ولها توجه مناهض لروسيا، لافتاً أن كل تلك الحقائق لا تجعلك في حالة من التفاؤل”، كما أوضح أن موسكو تشعر بالأسف لأن الولايات المتحدة وحلف ناتو يدعمان التطلعات العسكرية لأوكرانيا.

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