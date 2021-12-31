بعروض الألعاب النارية.. نيوزيلندا تستقبل العام الجديد 2022

2021/12/31 | 15:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفلت نيوزيلندا بقدوم العام الجديد 2022، من خلال عروض مبهرة للألعاب النارية.ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه دول العالم لاستقبال العام الجديد وتوديع العام 2021 ويرصد هذا الفيديو جانبا من الاحتفالات التي شهدتها مدينة أوكلاند.

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