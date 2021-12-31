2021/12/31 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YbS2WMMHlSI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تفاصيل جديدة بشأن مجزرة جبلة في بابل | نشرة اخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تفاصيل جديدة بشأن مجزرة جبلة في بابل | نشرة اخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).