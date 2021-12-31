السيد القبانجي يرحب باجتماع الاطار التنسيقي في الحنانة

2021/12/31 | 15:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رحب امام جمعة النجف الاشرف سماحة، السيد صدر الدين القبانجي، البوم الجمعة، باجتماع الاطار التنسيقي مع السيد مقتدى الصدر في الحنانة.وقال السيد القبانجي خلال خطبة الجمعة في النجف الاشرف، وحصلت “الايام نيوز” على نسخة منها، انه “يرحب باجتماع الاطار التنسيقي في الحنانة مع سماحة السيد مقتدى الصدر بهدف توحيد الموقف”، داعيا في الوقت […]

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