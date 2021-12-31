2021/12/31 | 15:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق برنامج الأغذية العالمي (دبليو.إف.بي.) عملياته في أرجاء ولاية شمال دارفور السودانية في أعقاب الهجمات الأخيرة على مستودعاته، في قرار يتوقع أن يؤثر على نحو مليوني مواطن في الولاية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغذاء العالمي يعلق عملياته في شمال دارفور) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغذاء العالمي يعلق عملياته في شمال دارفور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).