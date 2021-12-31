شركة الجنوب تعلن حاجتها الماسة لتنفيذ مشاريع انتاج الطاقة

2021/12/31 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، اليوم الجمعة، عن الحاجة الماسة لتنفيذ مشاريع جديدة بمجال الطاقة لزيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار.

وقال مدير الشركة علي فاضل في حديث لـ(بغداد اليوم): "واهم من يضن قدرة الشركة على تقديم الخدمات من دون أموال في ضل تزايد الطلب على الطاقة خاصة وان الشركة مسؤولة عن اربع محافظات البصرة وميسان والمثنى وذي قار".

وأضاف انه "لابد من مواكبة الخطة المعدة لتحسين الطاقة كإنتاج ونقل وتوزيع من خلال وجود الأموال"، مبينا ان "أي فشل في الخطة لتوفير الطاقة لسنة واحدة يؤدي الى الحاجة المستمرة وتأخر في التوفير".

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