كتلة سياسية: المرحلة المقبلة بحاجة الى جهاز تنفيذي قوي

وقال القيادي في الكتلة حسين العقابي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، ان "العراق يحتاج خلال الفترة المقبلة الى جهاز تنفيذي قادر على مواجهة التحديات، كما ان الفترة المقبلة بحاجة ايضا بناء دولة مؤسسات يسودها القانون ".
واضاف العقابي ان "استمرار العمليات العسكرية والمعارك مع الارهاب في عدة مناطق بالبلاد يؤكد وجود تحدي امني بحاجة لمعالجات حقيقية ، ولهذا الجهاز التنفيذي القوي هو من سيحل الأزمات كافة التي مرت وتمر على العراق طيلة السنين السابقة".
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