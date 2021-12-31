كتلة سياسية: المرحلة المقبلة بحاجة الى جهاز تنفيذي قوي

2021/12/31 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت كتلة النهج الوطني، اليوم الجمعة، عن حاجة العراق للمرحلة المقبلة الى جهاز تنفيذي قوي وقادر على مواجهة التحديات التي يمر بها العراق.

وقال القيادي في الكتلة حسين العقابي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، ان "العراق يحتاج خلال الفترة المقبلة الى جهاز تنفيذي قادر على مواجهة التحديات، كما ان الفترة المقبلة بحاجة ايضا بناء دولة مؤسسات يسودها القانون ".

واضاف العقابي ان "استمرار العمليات العسكرية والمعارك مع الارهاب في عدة مناطق بالبلاد يؤكد وجود تحدي امني بحاجة لمعالجات حقيقية ، ولهذا الجهاز التنفيذي القوي هو من سيحل الأزمات كافة التي مرت وتمر على العراق طيلة السنين السابقة".

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