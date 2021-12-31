متوقّع أن تسمح إدارة الغذاء والدواء بجرعة معزّزة من لقاح

2021/12/31 | 15:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُتوقّع أن توسّع إدارة الغذاء والدواء نطاق استخدام الجرعة المعزّزة من لقاح "فايزر" المضاد لكوفيد-19، كي يطال المراهقين الأصغر سنًا، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و13 سنة، في الأيام المقبلة، وفق مصدر مطّلع على خطة الوكالة.

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