ارتفاع حصيلة قتلى المظاهرات السودانية

2021/12/31 | 15:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، وفاة مواطن، الجمعة، متأثرا بإصابته بعبوة في الصدر، أطلقتها قوات الجيش السوداني على المتظاهرين الخميس، في الخرطوم.

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