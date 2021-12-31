القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا في الضفة الغربية

2021/12/31 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن الجيش الصهيوني أن فلسطينيا حاول طعن إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة الجمعة، قتل على أيدي القوات الإسرائيلية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل المهاجم المفترض الذي قالت إنه شاب يدعى أمير عاطف ريان.

وقال الجيش الاسرائيلي إن الرجل نزل من "آلية وصلت إلى مكان قريب من حاجز عسكري عند مفترق غيتاي أفيسار قبل أن يندفع مع سكين باتجاه محطة للحافلات كان ينتظر فيها مدنيون وجنود اسرائيليون".

وأضاف الجيش أن "جنودا فتحوا النار على المهاجم وتمكنوا من تحييده".

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