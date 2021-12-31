بارزاني يدعو للإسراع بتشكيل الحكومة ويطالب بعدم التهميش

2021/12/31 | 15:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، إلى الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة خاصة بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في البلاد على نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، مشدداً على ضرورة عدم تهميش أي مكون في عملية الحكم من الآن وصاعداً.

جاء ذلك في رسالة وجهها بارزاني بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، قال فيها: كانت الانتخابات البرلمانية العراقیة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي جيدة وٲظهرت نتائجها إرادة الشعب.

وأردف بالقول: بعد موافقة المحكمة الاتحادية على النتائج، يجب تنفيذ خطوات والسیاقات الدستورية لتشكيل الحكومة والمؤسسات الأخرى بسرعة أكبر، وان یكون تحقیق الازدهار ، وتوفیر الخدمات والحقوق ورغبات المواطنین لجمیع مكونات العراق من ضمن الأولویات في برامج الحكومة المقبلة،وذلك ضمن إطار تنفيذ المبادئ الثلاثة للشراكة والتوافق والتوازن في الحكم، مشددا على أنه “یجب ألّا یتم تهمیش المكونات العراقیة في عملیة الحكم بعد الان”.

وقال الزعيم الكوردي إنه “نؤكد مرة أخرى على الرسالة السلمية ومبدٲ التعایش السلمي لشعب كوردستان، ويجب على جميع الأطراف ان تتفهم بأن العراق ومنطقتنا لن تكون قادرة علی تحمل المزید من العنف والإرهاب والتطرف وعدم الاستقرار، وأن یكون للمجتمع الدولي دور مساعد ليكفل السلام والعدل والأمن، لكي لا تواجه شعوب المنطقة والأبرياء المزید من المعاناة والدمار”.

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