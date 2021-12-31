الغانمي وابو رغيف يصلان مكان حادثة 'جبلة' (صور)

2021/12/31 | 15:57 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل وفد امني رفيع، اليوم الجمعة، الى محافظة بابل للوقوف على تداعيات احداث مجزرة "جبلة".

وقال مصدر امني للسومرية نيوز، إن "وفدا امنيا رفيعا ضم وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل وزارة الداخلية للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الفريق أول الحقوقي أحمد طه أبو رغيف وصل الى محافظة بابل للوقوف على تداعيات احداث مجزرة جبلة".

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