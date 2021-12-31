محافظ بابل يوضح بشأن تحقيقات لجان الداخلية بحادثة جبلة

2021/12/31 | 15:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ بابل حسن منديل، الجمعة، وصول لجان أمنية من وزارة الداخلية للتحقيق بـ "جريمة جبلة" مشيرا الى استمرار قائد الشرطة ومدير الاستخبارات في اداء عملهما بعد ان تحدثت انباء عن حجزهما من قبل وزير الداخلية.

وذكر منديل في تصريح صحفي، اليوم (31 كانون الاول 2021)، إن "اللجان التحقيقية وصلت من وزارة الداخلية ومتواجدة الان في مديرية الاستخبارات ومسرح الجريمة وقائد الشرطة متواجد حاليا هناك".

واضاف، ان "اجتماعا عقد قبل قليل مع اللجان الامنية في مقر مديرية الاستخبارات وبحضور مدير الاستخبارات".

واوضح، انه "لا يوجد اي حجز لقائد الشرطة ولا مدير الاستخبارات وانه كان قبل قليل معهما في جولة ولم يصل اي أمر بحجزهما"، منوها بانه "في حال مثل هكذا قرار يتم ابلاغي من قبل وزير الداخلية لكنه حتى الان لم يصل مثل هكذا قرار".

وكانت قيادة عمليات بابل قد اعلنت امس الخميس، عن استشهاد 20 مدنياً في حادثة بابل الإجرامية بمنطقة جبلة.

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