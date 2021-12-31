الصحة تسجل 304 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/12/31 | 16:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 304 اصابة بـ وباء كورونا و 443 حالة شفاء اضافة الى وفاة 4 اشخاص خلال 24 ساعة في العراق.وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

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