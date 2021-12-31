كورونا تجبر احد اندية كأس العالم على الانسحاب

2021/12/31 | 16:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، اليوم الجمعة، أن فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي انسحب من البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا وسيشارك بدلا منه فريق بيراي القادم من تاهيتي.

وقال “الفيفا” في بيان: “اضطر فريق أوكلاند سيتي وعلى مضض للانسحاب من البطولة ونتيجة لذلك اختير بيراي ممثلا لاتحاد أوقيانوسيا في كأس العالم للأندية”.

وكان أوكلاند سيتي اضطر للانسحاب من النسخة الماضية للبطولة في قطر العام الماضي أيضا بسبب القيود والإجراءات الوقائية المطبقة على حدود نيوزيلندا بسبب الجائحة.

وسينضم بيراي في البطولة إلى تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا وبالميراس البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس بأمريكا الجنوبية والهلال السعودي بطل آسيا والأهلي المصري بطل أفريقيا ومونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) إضافة إلى فريق الجزيرة بطل الدوري الإماراتي صاحب الأرض.

وستقام كأس العالم للأندية في دولة الإمارات العربية خلال الفترة ما بين الثالث و12 من شباط المقبل.

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