كورونا يتفشى داخل نادي عربي ويسجل 27 اصابة!

2021/12/31 | 16:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي الفتح السعودي، عن وصول عدد

الحالات المصابة بفيروس كورونا في

صفوفه إلى 27 حالة.

وقال مستشفى الموسى التخصصي عبر حسابه

الرسمي على موقع "تويتر"، إن الفحوصات

الطبية التي خضع لها منسوبو الفتح أظه

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