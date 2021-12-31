2021/12/31 | 16:30 - المصدر: السومرية نيوز

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وزير الداخلية يتوجه الى قيادة شرطة بابل لعقد اجتماع امني - عاجل

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