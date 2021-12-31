سعد معن: التحقيق بحادثة 'جبلة' سيكون عادلا ومنصفا (فيديو)

2021/12/31 | 16:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف رئيس خلية الإعلام الأمني، اللواء سعد معن، اليوم الجمعة، حادثة جبلة بـ"الجريمة بكل تفاصيلها".

وقال معن، عبر مقطع مصور نشره عبر صفحته وتابعته السومرية نيوز، إن "وزير الداخلية ووكيل الاستخبارات الاتحادية ووصلا إلى مكان الحادث"، لافتا إلى أنه "لا شيء يبرر مثل هذه الحالية فهي جريمة بكل تفاصيلها، والتحقيق جار بأعلى المستويات".

واشار الى ان "التحقيق سيكون سريعا وعادلا ومنصفا".

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