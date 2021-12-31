الكاظمي يوجه بفتح تحقيق عادل بـ”مجزرة جبلة”

2021/12/31 | 16:33 - المصدر: قناة التغيير

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أكد محافظ بابل حسن منديل، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بفتح تحقيق عادل بحادثة جبلة.

وأكد منديل أنه “تم القبض على متهمين اثنين في حادثة جبلة”.

من جهته قال اللواء سعد معن إن “حادثة “جبلة” جريمة بكل تفاصيلها والتحقيق جارٍ”.

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