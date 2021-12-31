أوراق حراك تشرين 2019 الحلقة 20 - سلام إبراهيم

2021/12/31 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلام_إبراهيم يوميات الثوارفي مثل هذا اليوم 15/12/2019جرت حملة تصفيات للمتظاهرين هنا بعضها:١-;-صباح العراقياغتيال الناشط في انتفاضة تشرين .."صلاح العراقي" في بغداد قبل ساعات في منطقة "بغداد الجديدة" بخمس طلقات غادرة ...العار كل العار للقتلة٢-;-سامر سكارهإعلامي أخر "سامر سكاره" تغتاله الميلشيات أو القوة الثالثةوكل الضحايا يقتلون بنفس الطريقة طلقة في الرأس٣-;- حق ......





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