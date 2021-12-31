إشكالية النص ... وطموح التجديد فى فكر محمد أركون 2-3 - جيهان خليفة

2021/12/31 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جيهان_خليفة يقول الدكتور كيحل مصطفى " إن الطريق إلى تحديث الفكر الإسلامى المعاصر والثقافة العربية يمر عبر علوم الإنسان والمجتمع كما تشكلت فى الغرب ومن خلال الطفرات المعرفية والثورات الإبستمولوجية التى أحدثتها فى حقول علمية مختلفة فالمفاهيم والتصورات والمناهج التى ارتبطت بعلوم الإنسان والمجتمع هى الأدوات الإجرائية فى كل قراءة جديدة للفكر الإسلامى " [1]كنا قد عرفنا فى مقالنا السابق أن الإسلاميات التطبيقية ه ......





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