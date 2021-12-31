2021 إيديولوجيا البقاء على قيد الحياة - سعيد عيسى

2021/12/31 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_عيسى دكتور سعيد عيسىيمكن أن نقول أنّنا مُشبَعين بجملة من القيم والمشاعر والمعتقدات، وهي تشبه الفلتر الذي نرى من خلاله العالم، متمسّكين بها لأنّها تشكّل معتقداتنا وأفكارنا عن العالم.في الواقع، هذه المعتقدات والأفكار غالباً تكون قريبة جداً لنا لدرجة أننا لا نشعر بوجودها.



ونحن نظن أن معتقداتنا وأفكارنا هي الشيء الطبيعي والحقيقي بشكل واضح، حتى لو كانت تلك المعتقدات خاطئة، فإن عقلنا يجعلنا نعتقد ......





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