2021/12/31 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنىأعلنت الحكومة المحلية لمحافظة المثنى، اليوم الجمعة، إيصال رسائل الى الشركات النفطية مفادها مراعاة المواقع الاثرية الموجودة ضمن الرقعة الاستكشافية النفطية العاشرة.

وقال نائب المحافظ سامي نعمة في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الحكومة المحلية اوجدت صيغة تنسيق للعمل بين مديرية الاثار والشركة النفطية العاملة في الرقعة العاشرة".

وأضاف ان "التنسيق يتركز على ضمان عدم التأثير على المواقع الاثرية الموجودة ضمن هذا الرقعة النفطية"، مشيرا الى ان "التوجيه والتنسيق جرى بأهمية عالية نظرا لما له من أهمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا طلبت حكومة المثنى المحلية من الشركات النفطية بالرقعة العاشرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا طلبت حكومة المثنى المحلية من الشركات النفطية بالرقعة العاشرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).