الرئيس صالح عشية العام الجديد: نريد حكومة آمنة مع شعبها وجيرانها

2021/12/31 | 16:47 - المصدر: وكالة ناس

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يطل علينا عام جديد، حاملاً معه تطلعات شعبنا الذي واجه بعزيمة نادرة شتى المصاعب والمحن، متمسكاً بإرادة صلبة في الحفاظ على الوطن وانجاز الإصلاح والحق في حياة كريمة، عام سيشهد تشكيل حكومة جديدة يجب ان تكون مُقتدرة لدولة نُريدها آمنة مع شعبها وجيرانها.‏كل عام والعراقيون بخير وسلام.

برهم صالح

رئيس الجمهورية

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