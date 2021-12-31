مبيعات هواتف سامسونج القابلة للطي تضاعفت 4 مرات خلال 2021

2021/12/31 | 16:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة سامسونج، أن هواتفها الجديدة القابلة للطي حققت نجاحا كبيرا خلال عام ‏‏2021.‏

وكشفت في بيان لها أن مبيعات هواتفها القابلة للطي تضاعفت 4 مرات خلال 2021 بالمقارنة مع العام الماضي، وذلك خلال شهر واحد فقط من طرحها هاتفي “غلاكسي زد فولد 3” و”غلاكسي ود فليب 3″، لتتجاوز بذلك إجمالي المبيعات التراكمية لأسلافهما العام الماضي.

وأضافت “سامسونج” في بيانها أنها شهدت “زيادة هائلة” في مستهلكيها الذين قرروا التبديل من هواتفها الرئيسية إلى الهواتف القابلة للطي خلال 2021، وذلك بفضل هاتفها “غلاكسي فليب 3”.

وعلى الرغم من أن “سامسونج” لم تعلن في البيان عن أرقام محددة بشأن مبيعات هواتفها القابلة للطي خلال عام 2021، إلا أنها قالت إنها شهدت زيادة بنسبة 150 بالمئة في المستهلكين الذين قاموا بالتبديل من هواتفها إلى “فليب 3″، بالمقارنة مع هاتف “غلاكسي نوت 20”.

كما أشارت الشركة الكورية الجنوبية إلى أنها لاحظت زيادة بنسبة 140 بالمئة في الأشخاص الذين قاموا بالتبديل للهواتف القابلة للطي بالمقارنة مع هاتفها “غلاكسي إس 21”.

ولفتت إلى أن مستهلكيها أكدوا في استطلاع رأي طرحته عليهم أن أكثر ما جذبهم لشراء هاتفها القابل للطي “فولد 3” هو شاشته الكبيرة، وإمكانيات تعدد المهام، فضلا عن دعمه لقلم “إس”.

وتتوقع شركة “سامسونج” في بيانها أن تنمو الهواتف القابلة للطي عشرة أضعاف بحلول عام 2023.

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