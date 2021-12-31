2021/12/31 | 16:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UaEJ-2n-Itw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل هنالك ما يلزم تحالف عزم بالتوافق مع تقدم لترشح رئيس البرلمان؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل هنالك ما يلزم تحالف عزم بالتوافق مع تقدم لترشح رئيس البرلمان؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).