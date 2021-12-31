2021/12/31 | 16:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MIcOOgc0uWQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اللواء معن يوضح تفاصيل التحقيق بحادثة جبلة في محافظة بابل) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اللواء معن يوضح تفاصيل التحقيق بحادثة جبلة في محافظة بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).