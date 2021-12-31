الصحة تسجل 4 وفيات و304 إصابة جدية بفيروس كورونا

2021/12/31 | 16:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل ارتفاع طفيف في اعداد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان الى تسجيل 4 وفيات و 304 إصابة جديدة بالفيروس، مبينة ان الأعداد المسجلة رفعت مجمل عدد الوفيات الى 24158 حالة، مقابل ارتفاع عدد الاصابات الى 2093740 إصابة، في حين كشفت الوزارة عن تماثل 443 مصابا للشفاء.

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