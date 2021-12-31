2021/12/31 | 17:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، اندلاع حريق في عمارة سكنية بمنطقة الكرادة وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية سكنية في منطقة الكرادة".

وأضافت، أن "الدفاع المدني اضطر لإخلاء العوائل بواسطة سلالم الإطفاء من الشرفات".

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