السُّودان والاستقلالُ المفقود ..! - فيصل عوض حسن

2021/12/31 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فيصل_عوض_حسن دَرَجَنا نحن السُّودانِيُّون على الاحتفال بذكرى الاستقلال مع مطلع يناير من كل عام، نُغنِّي الأناشيد والقصائد الحَمَاسِيَّة، ونستعرض التسجيلات الوثائقية عن نضالات الأجيال السابقة ومواقفهم الوطنيَّة، وغيرها من مظاهر الاحتفاء.



وتأتي هذه الذكرى هذه المرَّة ونحن نحيا في أسوأ ظروف يُمكن أن يحيا فيها الإنسان، ونُعاني مُهدِّداتٍ مُفزعة تتقاطع تماماً مع مضامين (الاستقلال) الرمزِيَّة والجوهرِيَّة، وتُهدِّد ......





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