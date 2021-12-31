"مكة الفن في الشرق الأوسط".. هذا ما تطمح إلى تحقيقه قطر

2021/12/31 | 17:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قطر عن خطة طموحة لتوسيع برنامج الفن العام الخاص بها أثناء استعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

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