2021/12/31 | 17:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإلقاء خطابه السنوي عشية رأس السنة الجديدة بعد ظهر يوم الجمعة، وذلك بعد ساعات على إعلان البلاد أنّ متحوّر أوميكرون أمسى البديل المهيمن، وفي حين تواجه ارتفاعًا كبيرًا في حالات كوفيد-19.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تعلن هيمنة متحور أوميكرون لفيروس كورونا على البلاد) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تعلن هيمنة متحور أوميكرون لفيروس كورونا على البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).