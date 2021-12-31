أول دولة تستقبل عام 2022

2021/12/31 | 17:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودع الأستراليون عام 2021 بعرض تقليدي للألعاب النارية قرب ميناء سيدني، حيث جلبت الأخبار السارة من جنوب أفريقيا، وهي الدولة الأولى التي أعلنت أنها تجاوزت موجة أوميكرون، الأمل في عام جديد بهيج، وفقا لرويترز.

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