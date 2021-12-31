توقعات بعدم تجاوز سعر برميل النفط 75 دولار في العام 2022

2021/12/31 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خفّض محللو النفط، اليوم الجمعة، توقعاتهم للأسعار لعام 2022 حيث يفرض متغير أوميكرون لفيروس كورونا رياحا معاكسة لاستعادة الطلب على الوقود ويهدد بحدوث تخمة في المعروض مع ضخ المنتجين المزيد من النفط، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة “رويترز”.

وتوقع مسح شمل 35 من الاقتصاديين والمحللين أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 73.57 دولارًا للبرميل في العام 2022 ، أي أقل بنحو 2٪ من التوقعات التي بلغت 75.33 دولارًا في نوفمبر.

وهذا هو أول تخفيض في توقعات الأسعار لعام 2022 منذ استطلاع أغسطس.

و من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط الخام 71.38 دولارًا للبرميل في عام 2022 ، مقابل 73.31 دولارًا أمريكيًا في الشهر السابق.

وتتجه أسعار خام برنت المعياري ، التي يتم تداولها حاليًا حول 80 دولارًا للبرميل ، إلى أكبر قفزة سنوية لها منذ العام 2009 مع عودة الطلب على الوقود.

ومع ذلك ، فإن البديل الجديد لفيروس كورونا من Omicron ينتشر بشكل أسرع ، مما تسبب في تشديد الدول للقيود.



إذا استمرت القيود ، فقد يعكس ذلك انتعاش الطلب على النفط.

وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، المعروفين باسم أوبك + ، في الأول من يناير.



4 لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج الخاصة بهم بعد أن وافقوا على التمسك بخطة زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا شهريًا.

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