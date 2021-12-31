تحركات لتغيير محافظ بابل حسن منديل

2021/12/31 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن تحركات تجري حاليا لتغيير محافظ بابل.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "اعضاء مجلس النواب وممثلي المحافظة اتفقوا على ضرورة تغيير المحافظ حسن منديل".

وأوضح أنه "تم الاتفاق ايضاً على الخطوة اللاحقة لاجراء هذا التغيير حيث سيعمل الاعضاء على تقديم طلب لرئيس مجلس الوزراء لانهاء تكليف المحافظ الذي يدير المحافظة وكالةً".

وبين أن "الاعضاء اتفقوا على المضي بأي خطوة قانونية يفرضها القانون لاجراء عميلة التغيير واشترطوا ان لايكون المكلف البديل ينتمي لجهة معينة وأن يكون الهدف من التغيير هو خدمة المحافظة".

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