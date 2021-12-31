برهم صالح: عام 2022 سيشهد تشكيل حكومة جديدة

2021/12/31 | 17:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس الجمهورية المنتهية ولايته، برهم صالح، اليوم الجمعة، أن عام 2022 سيشهد تشكيل حكومة جديدة، يجب أن تكون مُقتدرة.وقال صالح، في تغريدة له على منصة “تويتر”: “‏يطل علينا عام جديد، حاملاً معه تطلعات شعبنا الذي واجه بعزيمة نادرة شتى المصاعب والمحن، متمسكاً بإرادة صلبة في الحفاظ على الوطن وانجاز الإصلاح والحق في […]

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