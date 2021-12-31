اندلاع حريق بعمارة سكنية في الكرادة وسط بغداد

2021/12/31 | 17:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، اندلاع حريق في عمارة سكنية بمنطقة الكرادة وسط بغداد.وقالت المديرية في بيان، إن “حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية سكنية في منطقة الكرادة”.وأضافت، أن “الدفاع المدني اضطر لإخلاء العوائل بواسطة سلالم الإطفاء من الشرفات”.

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