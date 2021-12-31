2021/12/31 | 17:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، باندلاع حريق داخل بناية تجارية وسط العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان مقتضب تلقى NRT عربية، نسخة منه، (31 كانون الاول 2021)، ان "حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية سكنية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد".

واضاف البيان، ان "الدفاع المدني استنفر فرقه واضطر على أخلاء العوائل بواسطة سلالم الاطفاء من الشرفات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. اندلاع حريق في عمارة سكنية وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. اندلاع حريق في عمارة سكنية وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).