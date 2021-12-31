سجال كلامي بين ميدو وأحمد حسن كوكا بعد انتقاده أداء الأخير.. ماذا حدث؟

2021/12/31 | 17:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع سجال كلامي عبر تويتر بين لاعب المنتخب المصري السابق، أحمد حسام ميدو، وأحمد حسن كوكا، المصري المحترف في نادي قونيا سبور التركي.

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