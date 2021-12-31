"ضجة نحن في غنى عنها".. مدرب تشلسي منزعج من تصريحات أحد لاعبيه

2021/12/31 | 17:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب المدرب الألماني لنادي تشلسي الإنكليزي، توماس توخل، عن انزعاجه من تصريحات مهاجمه البلجيكي، روميلو لوكاكو، عبر فيها عن عدم سعادته في النادي اللندني "لأنها أثارت ضجة نحن في غنى عنها".

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