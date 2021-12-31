تربية الديوانية تمنح المحاضرين اجازة طيلة فترة الاعتصام

2021/12/31 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانيةاعلنت مديرية تربية محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، عن منح المحاضرين اجازة اعتيادية دعما لمطالبهم.

وقال مدير عام تربية الديوانية عقيل الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم): "قررنا منح المحاضرين والإداريين اجازة اعتيادية طيلة فترة الاعتصام".

وأضاف ان "القرار جاء دعمًا لهذه الشريحة ووقوفًا مع مطالبهم المشروعة حتى التحقيق".

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