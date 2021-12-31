الشركة المنفذة لميناء الفاو الكبير تبدأ بمرحلة مهمة

2021/12/31 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

كشفت الشركة العامة لموانئ العراق عن بدء الشركة المنفذة لميناء الفاو الكبير بدق الركائز.

وقال مدير الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم)، ان "شركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير باشرت بدق الركائز".واضاف، ان "هذه المرحلة تاتي لغرض الاختبار عبر اكثر من ٢٠ ركيزة، اذ ان العملية تجرى بمرحلتين الاولى الدق بالاهتزاز والمرحلة الثانية الدق من خلال قطعتين".واشار الى ان "المرحلة الاولى بعمق 30 متر والثانية 24 متر وياتي هذا لغرض اختبار الركيزة والتربة".

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