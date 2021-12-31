الدفاع المدني ينقذ عوائل عبر ’الشرفات’.. حريق ضخم في الكرادة (صور)

2021/12/31 | 17:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تمكنت فرق الدفاع المدني، الجمعة، من انقاذ عوائل في إحدى البنايات (التجارية – السكنية)، بعد اندلاع حريق داخلها ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد.

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وذكرت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (31 كانون الأول 2021)، ان "فرقها اخلت العوائل من الاطفال والنساء من خلال نصب سلالم الاطفاء الخارجية وكذلك زجت بعجلة السلم الهيدروليكية ذات الاستخدام المزدوج (اطفاء وانقاذ) للسيطرة على الحادث وتامين اخلاء العوائل السكنية وخصوصا كبار السن الذين يتعذر خروجهم من خلال السلالم الخارجية".

وبحسب البيان فقد "اتمت فرق الدفاع المدني واجبها بمهنية عالية وسرعة قياسية لتنهي الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية .



وعلى اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل البناية".

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