رئيس العراق يعلن تشكيل حكومة جديدة في 2022

2021/12/31 | 17:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، اليوم الجمعة، أن عام 2022 سيشهد تشكيل حكومة جديدة، يجب أن تكون مُقتدرة.وقال صالح، في تغريدة له على منصة "تويتر" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "‏يطل علينا عام جديد، حاملاً معه تطلعات شعبنا …

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