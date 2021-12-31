2021/12/31 | 18:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى تحالف (من اجل الشعب) البرلمانية المعارضة بزعامة شاسوار عبدالواحد، الجمعة، ان يكون جزءا من مفاوضات تشكيل الحكومة، مؤكدا على تبني منهج المعارضة في المرحلة المقبلة.

وذكر النائب عن التحالف فلاح حسن في تصريح صحفي تابعه NRT عربية، اليوم (31 كانون الاول 2021)، أنه "بالنسبة لنا في كتلة من أجل الشعب ممثلين بحركتي امتداد والجيل الجديد فلن ندخل في مفاوضات تشكيل الحكومة سواء تسمية الوزراء أو الدرجات الخاصة او المحافظين".

واضاف، اننا ""فقط سنؤكد على استحقاقنا في اللجان البرلمانية ورئاستها لأنها في صلب عملنا الرقابي".

جدير بالذكر ان حركتي امتداد والجيل الجديد، كانتا قد اعلنتا منتصف الشهر الحالي عن تشكيل تحالف (من اجل الشعب) كأكبر كتلة معارضة تضم 28 فائزا في الانتخابات بزعامة رئيس الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد مع توقعات بتوسع الكتلة مستقبلا لتضم اكثر من 40 برلمانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكبر تحالف برلماني معارض يكشف عن موقفه من مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكبر تحالف برلماني معارض يكشف عن موقفه من مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).