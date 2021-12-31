بالوثيقة.. سحب صلاحيات مسؤول 'كبير' في وزارة العدل

2021/12/31 | 18:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير العدل سالار عبد الستار محمد، الجمعة، أمرا وزاريا يقتضي سحب صلاحيات مدير عام دائرة التسجيل العقاري.

وبحسب وثيقة حصل NRT عربية، نسخة منها، (31 كانون الاول 2021)، فإنه "تقرر سحب سحب صلاحيات مدير عام دائرة التسجيل العقاري (رعد سعد الله علي)، ومنحها لـ (ياسمين احمد محمد)".

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